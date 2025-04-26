Депутат Ленобласти Игорь Печура пострадал при взрыве снаряда времен ВОВ

Депутат Ленинградской области Игорь Печура попал в больницу после взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны в Петровской Даче. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Политика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В результате происшествия он лишился нескольких пальцев на левой руке, кисти правой руки. Также пострадали ноги 45-летнего мужчины. Врачи борются за жизнь Печуры, он находится в операционной.

Депутат увлекался раскопками и поиском старинных артефактов. Он вел группу в соцсетях, в которой рассказывал об интересных находках.

Ранее снаряд времен Великой Отечественной нашли в Троицком округе Москвы, вблизи деревни Кузовлево. Обнаружить его удалось благодаря бобрам, которые построили плотину на речке. Русло оголилось, там и находился боеприпас, который заметили местные жители.