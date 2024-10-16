Депутат Барахоев опроверг свою причастность к покушению на Кадырова

Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев опроверг данные о том, что он якобы причастен к попытке совершить покушение на жизнь главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он заявил на встрече с общественностью Малгобека, его процитировал РБК .

Барахоев прокомментировал слова Кадырова о том, что он якобы принимал участие в подготовке покушения вместе с депутатом Ризваном Курбановым и сенатором Сулейманом Керимовым.

«Аллах свидетель моим словам, я ничего об этом не знаю», — отметил парламентарий.

Свою непричастность к преступлению подтвердил и Курбанов. Он записал видеообращение, в котором подчеркнул, что уважает семью Кадырова. Парламентарий также напомнил о том, что глава Чечни многое сделал для мира на Кавказе.

Ранее Кадыров объявил кровную месть Керимову, Барахоеву и Курбанову. Он обвинил их в попытке заказать его убийство из-за ситуации вокруг компании Wildberries. Глава Чечни добавил, что откажется от своих намерений, если сенатор и два депутата докажут ему свою непричастность.