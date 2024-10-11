Курбанов опроверг обвинения в подготовке покушения на Кадырова

Депутат Госдумы Ризван Курбанов заявил о своей непричастности к подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. В своем Telegram-канале он опубликовал видеообращение.

«Официально заявляю, что я никогда не участвовал в подготовке покушения на жизнь уважаемого Кадырова Рамзана Ахматовича. И тому свидетель Всевышний», — заявил парламентарий.

Курбанов добавил, что глубоко уважает семью Кадыровых еще со времен, когда дружил с отцом главы Чечни. Он отметил, что Рамзан Ахматович много сделал для восстановления республики и в целом для мира на Кавказе, а сейчас «очень много делает для победы на фронте».

Также депутат выразил уверенность в том, что справедливость восторжествует и отметил, что сейчас он находится на лечении за границей.

Ранее Кадыров объявил кровную месть сенатору Сулейману Керимову и депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Курбанову, обвинив их в подготовке покушения на него.