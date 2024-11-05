Дептранс назвал фейком сообщения о пожаре в вагоне поезда на станции «Кузьминки»

Дептранс Москвы: в вагоне поезда на станции «Кузьминки» не было возгорания

Департамент транспорта Москвы опроверг сообщения о пожаре в вагоне поезда на станции «Кузьминки» утром 5 ноября. Данные об этом появились в Telegram-канале ведомства.

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии в графике. На станции „Кузьминки“ сотрудники метро применили огнетушитель на небольшой участок тлеющей шпалы», — уточнили в дептрансе.

Там же подчеркнули, что помощь экстренных служб в процессе не потребовалась. Сейчас ни безопасности пассажиров, ни движению составов ничего не угрожает.

«Информация, распространяемая рядом источников, о задымлении или возгорании в вагоне — фейк», — заключили в пресс-службе.

Ранее данные о якобы возгорании в вагоне опубликовал Telegram-канал «112».