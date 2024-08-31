Дептранс Москвы сообщил о затруднении движения на улице Беговой из-за ДТП

Московских водителей предупредили, что движение автотранспорта затруднено на улице Беговой в Москве. Проблемы возникли после ДТП, сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

«Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что ранее на Беговой улице в районе дома № 20 корпус 1 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения.

Обстоятельства ДТП еще устанавливается.

До этого источник 360.ru сообщал, что на севере Москвы автомобиль Mercedes ехал со скоростью 80 километров в час, потом машину резко занесло вправо и она столкнулась со столбом.

В распоряжение издания попали кадры с места происшествия. Судя по ним, после ДТП бок иномарки и одну из дверей сильно смяло. Также практически разорвало капот машины.