Прокуратура взяла на контроль ДТП с гибелью ребенка в Балашихе

Фото: Медиасток.рф

Балашихинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств, при которых погиб 4-летний ребенок на улице Свердлова в Балашихе. По предварительным данным, он вместе с матерью переходил дорогу по пешеходному переходу. Там на мальчика наехал автобус.

ДТП произошло сегодня в районе 18 часов. Из-за полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи.

Прокуратура Московской области сообщает, процесс проверки по данному факту идет, по результатам решения будет возбуждено уголовное дело.

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