Прокуратура взяла на контроль ДТП с гибелью ребенка в Балашихе

Балашихинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств, при которых погиб 4-летний ребенок на улице Свердлова в Балашихе. По предварительным данным, он вместе с матерью переходил дорогу по пешеходному переходу. Там на мальчика наехал автобус.