Дело танкеров могут передать в другой суд

Владелец танкера «Волгонефть-239», затонувшего зимой в Керченском проливе, подал ходатайство в Арбитражный суд Краснодарского края о передаче дела о взыскании экологического ущерба на рассмотрение другого суда. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По его данным, ЗАО «Волгатранснефть» 9 июня попросило о переводе дела в другой суд. Ходатайство пока не рассмотрели.

Ранее Росприроднадзор подал иск против владельцев танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» на общую сумму требований более 84,9 миллиарда рублей. Заседания суда пройдут 24 и 25 июня. Компаниям дали месяц на возмещение вреда.

Танкеры потерпели крушение в Черном море в декабре 2024 года. В результате ЧП нефтепродукты попали в воду нанесли огромный экологический ущерб.

По данным Минтранса, фрагменты затонувших кораблей утилизируют в четыре этапа. Сначала специалисты срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их, а затем закрепят части танкеров на дне. После этого с судов откачают нефтепродукты. Танкеры планируют поднять на поверхность в 2026 году.