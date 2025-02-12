Дело покончившего с собой Яниса Тиммы вернули на дополнительную проверку

Дело о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы вернули на дополнительную проверку. Об этом сообщила в Telegram-канале юрист Екатерина Гордон.

По ее словам, прекратить дело приняли из-за того, что истекло возможное по закону время. При этом не все процессуальные действия успели закончить — в частности, нет результатов экспертиз телефона спортсмена и не опросили его родных, добавила Гордон.

«Говорить о том, что его убили, ни одного основания нет. Его убила, фигурально выражаясь, правда, но это не уголовная статья», — отметила юрист.

При этом она упомянула некий компромат, который получил Тимма на бывшую жену, певицу Анну Седокову.

Тело баскетболиста нашли в хостеле в Москве 17 декабря. Рядом с ним лежал телефон с надписью «Позвоните Анне» на обоях. Похоронили Тимму в Риге. Близкие спортсмена уверены, что бывшая супруга довела его до самоубийства.