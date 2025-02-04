Появились кадры с матерью убитого в Черняховске мальчика, грозящей ему расправой

Мать убитого в Черняховске семилетнего мальчика незадолго до смерти угрожала ему расправой дома. Об этом сообщило издание Readovka , в распоряжение которого попала запись с места работы женщины.

«Если не хочешь по-хорошему — все. Меня не будет, я на работе, вот и все», — говорит она по телефону.

Чем провинился мальчик, из видео неясно. До этого женщина, работающая на пункте выдачи заказов, предупреждала сына, что его отчим скоро освободится с работы и приедет домой.

Семилетнего ребенка больше суток искал весь Черняховск. Накануне мать сообщила в полицию, что мальчик вечером тайком вышел из дома и пропал. В ночь на вторник его тело нашли недалеко от дома в мешке с кирпичами.

По подозрению в убийстве ребенка задержали его 42-летнего ранее не судимого отчима. По данным следствия, пока жены не было дома, мужчина забил пасынка до смерти и решил спрятать тело, а затем убедил супругу сымитировать розыски ребенка и даже сам принимал в них участие. Женщине может грозить наказание по статье об укрывательстве преступлений.

Сама мать мальчика в разговоре с 360.ru уверяла, что знала о произошедшем, но супруг запугал ее, угрожая расправиться и с ней, и с ее 12-летней дочерью.