Дело об изувеченном псе Джеке из Томилина взяли на контроль в Госдуме

История пса Джека из поселка Томилино, которого изувечил и изнасиловал неизвестный, получила общественный резонанс. Депутат Владимир Бурматов сообщил 360.ru, что ситуацию взяли на контроль в Госдуме.

Он обвинил правоохранительные органы в пассивности по этому делу и призвал найти злоумышленника и привлечь его к уголовной ответственности.

«Какой-то явно неадекват, психически нездоровый субъект. Я считаю, что нельзя допускать, чтобы он запросто разгуливал по улице», — заявил Бурматов.

Пес пропал несколько дней назад. Его нашли изнасилованным и с вырезанным сфинктером. Хозяйка собаки рассказала, что злодей действовал профессионально — вероятно, он владеет навыками хирургии. Сейчас Джек вынужден жить в подгузниках, и врачи не могут дать гарантии, что он полностью восстановится.