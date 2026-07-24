Дело о смертельном ДТП под Могилевом взял на контроль министр обороны Белоруссии

Дело об аварии, в которой погибли двое военных и 14 получили травмы, взял под личный контроль министр обороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

ДТП произошло около 8 часов на двенадцатом километре автодороги Осиповичи — Барановичи. Предварительно, 20-летний водитель МАЗа не справился с управлением на повороте, машина опрокинулась.

В кузове находились военнослужащие, 21 и 26-летний пассажиры погибли. Еще 14 пострадавших госпитализировали.

Для выяснения обстоятельств создали комиссию Министерства обороны совместно со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел. На место трагедии выехал врио начальника ГУГАИ МВД Андрей Гаркуша, сообщили в ведомстве.

Семьям погибших пообещали оказать помощь.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил вождения или эксплуатации транспортной машины, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.