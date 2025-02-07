Пьяный житель Ханты-Мансийска до смерти избил сожительницу

Правоохранители задержали 40-летнего жителя Ханты-Мансийска, который до смерти избил свою возлюбленную. Выяснилось, что мужчина регулярно истязал сожительницу. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Следователи установили, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с силой толкнул женщину в сторону двери, отчего она ударилась головой и упала на пол. После этого злоумышленник нанес своей жертве множественные удары руками и ногами по голове и телу. От тяжелых травм потерпевшая скончалась на месте преступления.

Правоохранительные органы выяснили, что югорчанин систематически избивал свою сожительницу. Однако она не обращалась за медицинской помощью или в полицию, так как постоянно мирилась с агрессором.

Кроме того, в 2024 году фигурант украл аккумулятор из автомобиля своего знакомого. Теперь ему грозит наказание за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, истязание и кражу.