Дело о гибели девочки-подростка возбудили после пожара в Анапе | 360°

Происшествия 05 мая 2024, 19:57 Дело о гибели девочки-подростка возбудили после пожара в Анапе СК: 11-летняя девочка погибла в загоревшемся доме в Анапе РИА «Новости»

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В Анапе в результате пожара в частном доме погибла 11-летняя девочка, ее старшего брата доставили в больницу из-за отравления угарным газом. Об сообщила пресс-служба СК по Краснодарскому краю.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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В ведомстве подчеркнули, что в здании проживала многодетная семья, и остальных детей удалось спасти. Жизни пострадавшего 17-летнего брата жертвы ничего не угрожает.

Следователи устанавливают причины происшествия.

На базе отдыха в станице Голубицкая Краснодарского края случился пожар площадью 1000 квадратных метров. Огонь охватил три нежилых здания.