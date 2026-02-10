Дефекты выявили на рухнувших в Мурманской области ЛЭП

Следственный комитет выявил множество нарушений при расследовании массового отключения электроэнергии в Мурманске и ЗАТО Североморск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Следователи выяснили, что комиссия по техосвидетельствованию в 2022 и 2023 годах допустила в эксплуатацию ЛЭП с дефектами. Кроме того, штат обслуживающей компании недоукомплектован, а последствия аварии 22 января устраняли всего шесть человек более чем на тысячу километров и без технических средств.

Всей открывшейся информации дадут правовую оценку.

Полностью восстановить электроснабжение в регионе после аварии удалось к вечеру 31 января. Жители региона жаловались, что им приходилось спать в верхней одежде.