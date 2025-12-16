Дед Мороз устроил заезд в ванне на колесах по Екатеринбургу

Paul Zinken/dpa
Фото: Paul Zinken/dpa/www.globallookpress.com

Жители Екатеринбурга наблюдали веселый заезд Деда Мороза. Мужчина в костюме сказочного персонажа катался в ванне на колесах, сообщил Telegram-канал EKATSKY FLEX.

Необычное транспортное средство стало объектом внимания всех, кто решил посетить на выходных торговый центр «Гринвич». На записи было видно, как мужчина в костюме Деда Мороза кружил в ванне на колесах вокруг скульптуры мужчины в шляпе. При этом она была украшена подарочной коробкой с бантом, новогодними шарами и гирляндой.

Автор публикации напомнил, что ванна на колесах стала популярной среди екатеринбуржцев в 2024 году, после того как несколько горожан ездили на ней по улицам города.

Ранее главную ель России привезли в Москву. Дед Мороз лично занимался доставкой праздничного дерева, ему помогали сотрудника ГИБДД. Живая ель является главным украшением Соборной площади Кремля с 1996 года.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте