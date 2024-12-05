Дед Мороз — контрабандист пытался провезти из Петербурга в Ригу 18 тысяч евро и таблетки

ФТС: петербуржец хотел провезти в Ригу €18 тысяч и таблетки в мешке Деда Мороза

Житель Санкт-Петербурга пытался в мешке Деда Мороза провезти в Ригу драгоценности, таблетки и 18 тысяч евро наличными. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Весь этот ценный груз — 18 тысяч евро наличными, восемь пар серебряных сережек, брошку и 16 блистеров с таблетками — сотрудники таможни обнаружили во время сканирования.

Всю контрабанду подозреваемый завернул в фольгу и спрятал среди вещей.

Пресс-служба ФТС России
Фото: Пресс-служба ФТС России

«В действиях отправителя усматриваются признаки правонарушения по части первой и части второй статьи 16.1 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф до трехкратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией», — заявили в ФТС.

Ранее уральские таможенники нашли в контейнере с сухофруктами 230 тысяч пачек контрабандных сигарет. Их стоимость оценили в 36 миллионов рублей. Товар произвели в Объединенных Арабских Эмиратах.

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