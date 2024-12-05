Дед Мороз — контрабандист пытался провезти из Петербурга в Ригу 18 тысяч евро и таблетки

ФТС: петербуржец хотел провезти в Ригу €18 тысяч и таблетки в мешке Деда Мороза

Житель Санкт-Петербурга пытался в мешке Деда Мороза провезти в Ригу драгоценности, таблетки и 18 тысяч евро наличными. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Весь этот ценный груз — 18 тысяч евро наличными, восемь пар серебряных сережек, брошку и 16 блистеров с таблетками — сотрудники таможни обнаружили во время сканирования.

Всю контрабанду подозреваемый завернул в фольгу и спрятал среди вещей.