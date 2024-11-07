Уральские таможенники нашли в контейнере с сухофруктами контрабандные сигареты
ФТС: контрабандные сигареты на 36 млн рублей нашли в контейнере с сухофруктами
В контейнере с сухофруктами нашли контрабандные сигареты на 36 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.
Уральские таможенники обнаружили 230 тысяч пачек контрабандных сигарет в контейнеровозе из Киргизии. Товар выпустили в Объединенных Арабских Эмиратах. Нелегальный груз спрятали под мешками с сухофруктами. Его стоимость оценили в 36 миллионов рублей.
Сотрудники таможни выяснили, что сигареты без обязательной маркировки, акциз приобрел в Киргизии житель Свердловской области. Он же арендовал склад в Екатеринбурге для хранения груза.
«Таможенники отследили поставку. По результатам досмотра арендованного склада изъяты табачные изделия 32-х наименований», — уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере. Мужчине грозит штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.