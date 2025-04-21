Даже не извинился. Хозяйка погибшей в Красногорске собаки подала в полицию на арендодателя

Арендодатель квартиры в Красногорске, выкинувший на улицу йоркширского терьера, отказался извиняться за гибель животного. Об этом хозяйка собаки Дарина сообщила Telegram-каналу 360.ru.

«Он такой: „А мне не за что извиняться, она сама виновата, это моя квартира — что хочу, то и делаю“», — рассказала девушка.

По словам Дарины, она до сих пор не может прийти в себя после пережитого стресса. Собеседница 360.ru заверила, что не оставит случившееся без последствий для мужчины. Она уже подала заявление в полицию.

Йоркширский терьер прожил у девушки семь лет. Он погиб под колесами автомобиля, оказавшись на улице, куда питомца выбросил владелец арендованного Дариной жилья на Парковой улице.

Хозяйка собаки подчеркнула, что проживание в квартире с животным заблаговременно согласовала с собственником и доплатила за это 10 тысяч рублей.