«Далеко горит?». Появилось полное видео с раненным в Курской области Поддубным

Появились полные кадры с раненым военкором Евгением Поддубным, машину которого подбили ВСУ в Курской области. Видео опубликовал RT в Telegram-канале .

Ролик представляет собой запись с видеорегистратора Сергея, который первым увидел журналиста и остановился, чтобы помочь. Сначала видно, как слева горит автомобиль Поддубного. Потом в кадре появился военкор.

«Слушай, далеко горит, нет? Пацана до верха подними, а <…> Держи вот руку», — сказал Сергей за кадром.

В интервью с RT Сергей рассказал, что всю дорогу не знал, кем работает Евгений. Он старался постоянно разговаривать с ним, чтобы мужчина не потерял сознание.

Ранее директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что состояние Поддубного тяжелое, но стабильное. Медики оказывают ему все необходимое лечение.