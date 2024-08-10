«Далеко горит?». Появилось полное видео с раненным в Курской области Поддубным

RT опубликовал полное видео с раненным в Курской области военкором Поддубным

Фото: РИА «Новости»

Появились полные кадры с раненым военкором Евгением Поддубным, машину которого подбили ВСУ в Курской области. Видео опубликовал RT в Telegram-канале.

Ролик представляет собой запись с видеорегистратора Сергея, который первым увидел журналиста и остановился, чтобы помочь. Сначала видно, как слева горит автомобиль Поддубного. Потом в кадре появился военкор.

«Слушай, далеко горит, нет? Пацана до верха подними, а <…> Держи вот руку», — сказал Сергей за кадром.

В интервью с RT Сергей рассказал, что всю дорогу не знал, кем работает Евгений. Он старался постоянно разговаривать с ним, чтобы мужчина не потерял сознание.

Ранее директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что состояние Поддубного тяжелое, но стабильное. Медики оказывают ему все необходимое лечение.

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