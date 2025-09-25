Акула прокусила руку подводному охотнику на Багамах, пытаясь отобрать его улов

Американский рыбак получил серьезные травмы руки после того, как пережил нападение акулы во время подводной охоты на Багамах. Об этом сообщил телеканал CBS12.

По данным журналистов, 54-летний Эдди Ярмакович охотился с гарпуном недалеко от берега. Когда он подстрелил луциана и начал с ним подниматься к поверхности, на рыбу позарилась двухметровая акула. Хищник подплыл к Ярмаковичу и, пытаясь выхватить у него рыбу, прокусил мужчине руку.

«Она подплыла сзади, развернулась, схватила рыбу и, к несчастью, захватила мою руку», — рассказал он.

Чтобы избежать большой кровопотери, мужчина держал руку над поверхностью воды, пока его не подняли на катер. Врачи сделали Ярмаковичу микрохирургическую операцию на восьми сухожилиях. После восстановления функций руки он планирует вернуться к подводной охоте.

Ранее акула напала на 57-летнего серфера в 100 метрах от пляжа в Сиднее. Пострадавшего быстро вытащили на берег, однако он скончался от полученных травм.