Пьяная россиянка уезжала от полицейской погони и врезалась в столб

Пермские полицейские открыли стрельбу по машине, но не остановили пьяную гонщицу

Фото: Пресс-служба МВД

Полицейская погоня со стрельбой по колесам автомобиля Ford Focus под управлением пьяной женщины закончилась столкновением нарушительницы со столбом. Подробности сообщила пресс-служба пермского главка МВД.

Сотрудники ДПС увидели иномарку под управлением нетрезвой женщины в поселке Гайны. На требование об остановке она не отреагировала, и правоохранители пустились в погоню.

Около одного из домов Ford Focus притормозил. Полицейский подошел к машине и приоткрыл водительскую дверь, но женщина за рулем ударила по педали газа и протащила инспектора по земле около 200 метров.

Выехав на автодорогу, правоохранители после предупредительного выстрела в воздух открыли огонь по колесам. Но нетрезвая гонщица продолжила езду.

Остановилась она только после удара автомобиля о бетонный столб в поселке Сергеевском. Проверка алкотестером подтвердила нетрезвое состояние владелицы автомобиля, который в ходе погони получил пулевые повреждения задних колес и бампера.

Против нарушительницы составили административные протоколы за пьяную езду и неповиновение требованию полицейского.

Это не первый случай, когда полицейские Пермского края применили табельное оружие для остановки пьяного водителя. В минувшую среду, 19 марта, стрельбой по колесам машины дорожным инспекторам удалось остановить владельца Chevrolet Niva в ходе погони на трассе Кунгур — Соликамск.

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