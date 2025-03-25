Пьяная россиянка уезжала от полицейской погони и врезалась в столб

Пермские полицейские открыли стрельбу по машине, но не остановили пьяную гонщицу

Полицейская погоня со стрельбой по колесам автомобиля Ford Focus под управлением пьяной женщины закончилась столкновением нарушительницы со столбом. Подробности сообщила пресс-служба пермского главка МВД.

Сотрудники ДПС увидели иномарку под управлением нетрезвой женщины в поселке Гайны. На требование об остановке она не отреагировала, и правоохранители пустились в погоню.

Около одного из домов Ford Focus притормозил. Полицейский подошел к машине и приоткрыл водительскую дверь, но женщина за рулем ударила по педали газа и протащила инспектора по земле около 200 метров.

Выехав на автодорогу, правоохранители после предупредительного выстрела в воздух открыли огонь по колесам. Но нетрезвая гонщица продолжила езду.

Остановилась она только после удара автомобиля о бетонный столб в поселке Сергеевском. Проверка алкотестером подтвердила нетрезвое состояние владелицы автомобиля, который в ходе погони получил пулевые повреждения задних колес и бампера.

Против нарушительницы составили административные протоколы за пьяную езду и неповиновение требованию полицейского.

Это не первый случай, когда полицейские Пермского края применили табельное оружие для остановки пьяного водителя. В минувшую среду, 19 марта, стрельбой по колесам машины дорожным инспекторам удалось остановить владельца Chevrolet Niva в ходе погони на трассе Кунгур — Соликамск.