Дагестанец избил школьников из-за косого взгляда в компьютерном клубе

Житель Кизилюртовского района Дагестана жестоко избил школьников из-за косого взгляда в компьютерном клубе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor .

По его данным, молодой человек 22-х лет пришел поиграть. В помещении также находились подростки, которые шумно себя вели. Взрослый сделал ребятам замечание, те в ответ оскорбили его.

Парень ушел из компьютерного клуба, а затем выследил подростков и избил их. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу, обидчика задержали. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело.

Накануне в Котельниках девочки-подростки избили одноклассницу в школьном туалете. Потерпевшая получила сотрясение мозга и внутричерепные травмы. Мать пострадавшей рассказала, что подростки нападали и на других детей, например, одну девочку они избили и заставили раздеться на улице.