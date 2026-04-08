Дагестан начал подготовку к новой волне стихии

Власти Дагестана перед новой волной непогоды перешли на усиленный режим работы. Об этом глава республики Сергей Меликов сообщил в своем телеграм-канале после совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Особое внимание глава государства уделил готовности всех служб к новой волне непогоды, которую, к сожалению, прогнозируют синоптики. Все республиканские органы власти работают в усиленном режиме», — написал глава региона.

Во вторник Путин по видеосвязи провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в республике. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов доложил, что 11 апреля в Дагестане ожидают третью волну паводка, которая затронет реки Джумрут и Самур.

Меликов отметил, что республике предстоит большая работа по ликвидации последствий ЧС и адресной поддержке пострадавших жителей. По его словам, Путин лично погружен в проблему.

Он добавил, что дагестанцам, у которых стихия отнимает самое дорогое, важно чувствовать теплое и искреннее отношение главы государства к ним. Нет сомнений и в том, что привычная жизнь будет восстановлена, а все трудности они смогут преодолеть.

В ходе того же совещания Путин отметил, что Дагестан столкнулся с небывалыми метеоусловиями.Только за один день — 30 марта — в регионе выпало сразу три месячные нормы осадков. Аномальная погода привела к прорыву земляной насыпи Геджухского водохранилища.