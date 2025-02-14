«Чупакабра» растерзала 24 козы и овцы в Мексике

NTK: в Мексике неизвестный хищник убил за неделю 12 овец и 12 коз

Неизвестный хищник напугал фермеров в Мексике. За неделю «чупакабра» растерзала 24 козы и овцы, сообщило Need To Know.

Оба нападения произошли в муниципалитете Сарагоса штата Коауила в первых числах февраля. В первом случае в загоне обнаружили 12 козьих туш.

Внимание фермера привлекли странные раны на трупах животных. Они были не похожи на следы, которые бы оставил обычный хищник.

Через несколько дней неизвестный зверь загрыз 12 овец на соседней ферме. Владелец хозяйства Хосе Фрага Рамирес рассказал, что сторожевые собаки не проявляли беспокойство, как будто не заметили нападения хищника.

«Это что-то ненормальное. Мои псы залаяли бы и защитили стадо. Но их будто парализовало», — сказал мужчина.

Представители властей заявили, что в обоих случаях на домашний скот нападали койоты или дикие собаки. Однако фермеры считают, что со скотом могла расправиться мифическая «чупакабра».

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