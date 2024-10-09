Из-за детонации взрывоопасных предметов ЧС муниципального характера объявили в Карачевском районе Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«Одну чрезвычайную ситуацию муниципального характера зарегистрировали за прошедшие сутки. Она связана со взрывами взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области 9 октября», — заявили в ведомстве.

В МЧС добавили, что режим чрезвычайной ситуации в Карачевском районе Брянской области не вводился.

Утром во вторник Министерство обороны России отчиталось об уничтожении 24 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области.