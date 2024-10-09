Сегодня 10:28 ЧС муниципального характера объявили в Карачевском районе Брянской области Фото: РИА «Новости»
Из-за детонации взрывоопасных предметов ЧС муниципального характера объявили в Карачевском районе Брянской области. Об этом сообщила
пресс-служба регионального главка МЧС.
«Одну чрезвычайную ситуацию муниципального характера зарегистрировали за прошедшие сутки. Она связана со взрывами взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области 9 октября», — заявили в ведомстве.
В МЧС добавили, что режим чрезвычайной ситуации в Карачевском районе Брянской области не вводился.
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