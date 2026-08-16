Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 51

В Индонезии подтвердили гибель 51 человека из-за мощного землетрясения, пострадали более 100 человек. Об этом сообщило агентство AP News .

По информации агентства, стихия повредила 450 домов и разрушила свыше 900 зданий. Свои жилища вынужденно покинули порядка пяти тысяч человек.

Представитель спасательной службы Фатхур Рахман отметил, что удалось ликвидировать завалы большей части оползней, но поисковым работам мешают отключения электричества и проблемы со связью.

«Мы открыли дороги к оказавшимся изолированными деревням», — добавил он.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии в субботу, 15 августа. Эпицентр катаклизма залегал на глубине порядка 15 километров. После основного толчка последовало несколько афтершоков.

К ликвидации последствий ЧП привлекли более 3500 полицейских и военнослужащих. Гуманитарные службы доставляют в пострадавшие районы медикаменты, продукты питания, питьевую воду и палатки.