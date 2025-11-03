Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 20

Reuters: число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 20

В результате землетрясения в Афганистане погибли минимум 20 человек, пострадали более 300. Об этом сообщило агентство Reuters .

Изначально СМИ писали о 10 погибших и 260 раненых.

Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в центральной части Афганистана в ночь на 3 ноября. Очаг залегал в 45 километрах к юго-востоку от города Мазари-Шариф.

Наиболее сильные толчки почувствовали в городах Маймана, Мазари-Шариф и Айбак. Также землетрясение проявилось в Иране, Пакистане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Туркмении и даже Индии.

Подземные катаклизмы спровоцировали горный обвал в районе ущелья Ташгурган, участок трассы Балх — Саманган оказался полностью перекрыт.

В Мазари-Шарифе частично разрушена Голубая мечеть. Обвалилась часть минаретов и плитка, но основные колонны и внутренние части купола не пострадали.