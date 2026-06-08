Число жертв землетрясения на Филиппинах достигло 15 человек

Количество погибших из-за землетрясения на юге Филиппин увеличилось до 15. Об этом со ссылкой на AFP сообщил «Коммерсант» .

Директор местного управления гражданской обороны Родриго Сосменьи уточнил, что большая часть погибших — 12 человек — жила в Соккссаргене. В этом регионе находятся провинции Южный Котабато, Султан Кударат, Сарангани и город Генерал-Сантос.

Общее число пострадавших превысило 200. Власти призвали жителей Филиппин эвакуироваться на возвышенности или вглубь островов.

Ранее Национальная полиция подтвердила, что в северной и центральной частях острова Минданао повреждены 37 зданий, в том числе школы, больницы и жилые дома. Также в некоторых районах возникли неполадки со светом.

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у острова Минданао этой ночью. Очаг зарегистрировали в 58 километрах от города Генерал-Сантос, в котором живут порядка 679 тысяч человек.