Взрывы прогремели в немецком Франкфурте-на-Майне

Взрывы прогремели во Франкфурте-на-Майне рано утром 17 сентября. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

Полиция получила сигнал тревоги около 04:20 (05:20 по московскому времени). Взрывы случились на Торговой улице: один — у киоска, второй — у магазина. О пострадавших пока ничего не известно.

Полиция связывает взрывы с организованной преступностью — в начале недели в этом городе за сутки произошло три взрыва. Тогда задержали 15-летнего гражданина Нидерландов.

В апреле полиция Германии задержала 20-летнего мужчину в Зигбурге. Молодой человек в маске взорвал петарду в вагоне поезда и угрожал терактом.