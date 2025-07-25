Число жертв взрыва газа в Саратове увеличилось до шести

Число погибших из-за взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове увеличилось до шести человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ведомство подтвердило, что спасатели достали из-под завалов мужчину с тяжелыми травмами. Пострадавшего передали медикам, но спасти его не удалось. По информации МЧС, он более шести часов был зажат бетонными плитами.

«К сожалению, пострадавший скончался», — добавили в пресс-службе.

Взрыв в многоэтажке прогремел днем 25 июля. В результате частично обрушился угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж. Взрывная волна была такой силы, что окна выбило даже в соседнем здании.

Жертвами ЧП стали шесть человек, в том числе ребенок, еще более 10 жильцов и прохожих пострадали. На месте работают сотрудники МЧС, кинологи, медики, полиция и спецтехника. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Всего в доме проживало не менее 256 человек.