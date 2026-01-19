Число жертв схода поездов в Испании выросло до 10

В Испании число погибших при сходе с рельсов двух скоростных поездов выросло до 10 человек, еще 25 — тяжело пострадали. Об этом сообщила местная газета El Pais с ссылкой на источники.

«Сход с рельсов двух скоростных поездов в Адамусе (провинция Кордова) в воскресенье днем привел как минимум к 10 погибшим и 25 тяжело пострадавшим», — говорится в публикации.

Авторы издания пояснили, что поезд компании Iryo, следовавший по маршруту Малага — Пуэрта-де-Аточа, сошел с пути и выехал на соседний путь. Там он столкнулся со встречным составом, направляющимся из Пуэрта-де-Аточа в Уэльву. Второй поезд тоже сошел с рельсов.

Причины крушения пока неизвестны, но источник газеты в минтрансе страны сообщил, что последние вагоны поезда Iryo сошли с рельсов на прямом участке пути, спровоцировав аварию.

Прибывшие на место экстренные службы приступили к эвакуации пассажиров. В поезде компании Iryo находилось около 300 человек.

Ранее газета elPeriodico сообщала о гибели двух пассажиров при сходе с рельсов двух поездов.