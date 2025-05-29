Кусок отколовшегося ледника в Альпах разрушил 90% швейцарской деревни

В Швейцарских Альпах откололся большой кусок ледника. Лавина из льда, грязи и камней уничтожила большую часть деревни, которую эвакуировали в начале месяца из-за угрозы оползня. Об этом сообщило издание The Guardian .

«На данный момент я могу сказать, что около 90% деревни затоплено или разрушено, так что здесь, в Блаттене, произошла крупная катастрофа», — сообщил глава службы безопасности в южном регионе Вале Стефан Ганзер.

Есть риск, что ситуация может ухудшиться.

Представитель местной администрации Вале Маттиас Эбенер рассказал, что один человек пропал без вести. Здания и инфраструктура в Блаттене сильно пострадали от оползня.

Ранее ученые забили тревогу из-за ускоренного повышения уровня мирового океана. Ключевым фактором стало таяние ледников. На ситуацию также повлияли экстремальные ветры, мощные течения и климатические явления. Ожидается, что в ближайшие три десятилетия уровень моря у берегов США поднимется на 25–30 сантиметров.