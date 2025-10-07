Владельца склада с поддельным алкоголем в Ленобласти арестовали

Суд Петербурга арестовал владельца склада с суррогатным алкоголем в Ленобласти

Обвиняемого в распространении суррогатного алкоголя в Ленинградской области петербуржца арестовали на один месяц и 20 суток. Такое решение вынес Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, своей вины арестованный не признал.

По данным областной прокуратуры, петербуржцу принадлежит склад в поселке Трубников Бор в Тосненском районе, где продавцы пойла покупали спиртосодержащую жидкость, вызвавшую массовые отравления среди жителей региона.

По последним данным, общее число погибших от поддельного алкоголя в Ленинградской области составило 45 человек.

В пресс-службе областного СК отмечали, что владельца склада и бенефициаров частной компании задержали в Москве в минувший понедельник, 6 октября. В ведомстве заявили, что устанавливают всю цепочку поставок запрещенной продукции.

Кроме того, криминалисты намерены изучить работу органов, контролирующих площадки временного хранения, которые пропустили опасную продукцию. В случае получения доказательств следователи пообещали завести уголовное дело о халатности.