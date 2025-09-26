Число жертв паленого спиртного в Ленобласти увеличилось до 12

Количество погибших из-за суррогатного алкоголя в Ленинградской области возросло до 12 человек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, одной из жертв паленого спиртного стала жена торговца, который реализовывал суррогат. Пенсионерка попробовала опасный товар и попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. По информации канала, 75-летняя женщина работала в детском саду.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Mash на Мойке опубликовал список жертв, в перечне оказалось семь человек: четыре мужчины и три женщины. Случаи отравления зарегистрировали в Сланцах и соседней деревне Гостицы. Из дома торговца, который реализовывал паленый алкоголь, изъяли бутылки и канистры. Мужчину задержали.