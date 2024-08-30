Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 11

Умерла девочка, пострадавшая при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Фото: РИА «Новости»

В больнице Екатеринбурга умерла 12-летняя девочка, которую достали из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле. Об этом РИА «Новости» сообщили в мэрии Нижнего Тагила.

Таким образом, число погибших в результате ЧП увеличилось до 11 человек, из них шестеро — дети.

«Да, информация верная. Администрация и глава города выражают свои соболезнования семье погибшей, окажем ей всю необходимую помощь», — указали в пресс-службе.

В Нижнем Тагиле 1 августа обрушились два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на улице Сибирской. Ранее Минздрав сообщал, что жертвами стали 10 человек, из них пятеро — дети. Также в больницах Екатеринбурга оставались пятеро пострадавших.

После обрушения дома силовики задержали слесарей-газовиков и мастера. Против них завели дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Компании ОЭЗ «Технополис Москва» укрепили транспортную инфраструктуру стран ЕАЭС

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Дело генерала Попова: от «Патриота» до «Бутырки». Чем известен экс-замглавы Минобороны

Пресс-служба Минобороны

Лучше поздно, чем никогда. Бизнесмены жаловались на генерала Попова задолго до его ареста

Медработникам — новые возможности. Что предлагает поселок для врачей в Сергиевом Посаде

Подмосковье приготовилось к учебному году. Свыше миллиона школьников сядут за парты 1 сентября

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте