Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 11

Умерла девочка, пострадавшая при обрушении дома в Нижнем Тагиле

В больнице Екатеринбурга умерла 12-летняя девочка, которую достали из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле. Об этом РИА «Новости» сообщили в мэрии Нижнего Тагила.

Таким образом, число погибших в результате ЧП увеличилось до 11 человек, из них шестеро — дети.

«Да, информация верная. Администрация и глава города выражают свои соболезнования семье погибшей, окажем ей всю необходимую помощь», — указали в пресс-службе.

В Нижнем Тагиле 1 августа обрушились два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на улице Сибирской. Ранее Минздрав сообщал, что жертвами стали 10 человек, из них пятеро — дети. Также в больницах Екатеринбурга оставались пятеро пострадавших.

После обрушения дома силовики задержали слесарей-газовиков и мастера. Против них завели дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.