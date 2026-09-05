Число жертв наводнения в Непале выросло до 1344

Подтвержденное число погибших в результате оползня и наводнения в Непале достигло 1344. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на непальскую полицию.

Также 4898 человек числятся пропавшими без вести, среди них 698 иностранцев. По информации посольства России, до сих пор не найдены 12 россиян.

Многие тысячи людей остались без крова.

Накануне армия Непала подтвердила информацию о спасении двух человек в туннеле ГЭС, который разрушил паводок. Там могут оставаться и другие выжившие.

Мощный поток пронесся по районам Непала на границе с Китаем 26 августа, сметая все на своем пути. Причиной разрушительного наводнения стал сход оползня в горах.