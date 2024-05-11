Наводнение в Афганистане унесло жизни минимум 50 человек | 360°

Мир 11 мая 2024, 11:21 Наводнение в Афганистане унесло жизни минимум 50 человек Guirdian: по меньшей мере 50 человек погибли при наводнении в Афганистане Saifurahman Safi / Global Look Press

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Жертвами наводнения в афганской провинции Баглан стали не менее 50 человек. В основном это женщины и дети, заявил глава управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Хедаятулла Хамдард. Его слова привело издание The Guardian.

Чиновник не исключил, что число жертв может увеличиться. Сейчас пропавших при наводнении разыскивают силы безопасности армии и полицейские.

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Наводнение в провинции Баглан вызвал сильный сезонный дождь. Местные жители оказались не готовы к приливу воды.

С середины апреля в результате наводнения в 10 провинциях страны погибли порядка 100 человек. Вода залила огромные площади сельскохозяйственных угодий.

Ранее наводнение произошло на юге Бразилии. Его жертвами стали 39 человек, более 30 тысяч человек остались без крова.