Число жертв ДТП с фейерверками в Приамурье выросло до четырех

Число погибших в результате аварии с грузовиком с пиротехникой в Амурской области выросло до четырех. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Спасатели вытянули смятую легковушку из-под грузовика. В искореженной машине нашли тела женщины и двоих детей восьми и 11 лет. Затем обнаружили еще одного погибшего.

«При разборе и проливке сгоревших машин обнаружен еще один погибший. Личность устанавливается», — уточнили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло вечером 17 октября на 1476-м километре федеральной трассы «Амур». На дороге столкнулись иномарка Toyota Prius и грузовик с пиротехникой. В результате аварии загорелись машины, фейерверки сдетонировали. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что один автомобиль не уступил при выезде со второстепенной дороги. Водителя грузовика госпитализировали. Правоохранители проводят проверку.

Глава Белогорского округа Денис Инюточкин сообщил в своем Telegram-канале, что ДТП произошло в районе автозаправки, повреждения получила опора линии электропередачи. Из-за этого в селе Амурское на нескольких улицах дома остались без света. Электричество восстановили в 04:00 по местному времени.