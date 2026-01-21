Число жертв атаки на портовые терминалы Кубани выросло до трех

Чмсор погибших в результате атаки ВСУ на портовые терминалы в кубанском поселке Волна увеличилось до трех. Об этом сообщил оперштаб региона .

«Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в поселок Волна увеличилось до трех человек, пострадавших — до восьми», — говорится в сообщении.

Всех пострадавших доставили в больницу, их состояние медики оценили как средней степени тяжести.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале написал, что погибли два человека. Глава региона обратил внимание, что уже вторые сутки Краснодарский край подвергается массированной атаке. Под удар попали гражданские объекты и инфраструктура.