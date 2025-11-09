Домашние соленья отправили пять человек в реанимацию на ИВЛ

Семью из пяти человек в Новой Москве доставили в реанимацию из-за симптомов ботулизма после употребления домашних консервированных овощей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Семья купила соленья у частного продавца в районе Коммунарки. После употребления продукта у пострадавших появились характерные симптомы: дыхательная недостаточность, рвотные позывы и тошнота.

Единственным, кто избежал такой участи, оказался трехлетний ребенок. Пострадавших экстренно доставили в отделение с ярко выраженной интоксикацией и подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Предварительно, число пострадавших может увеличиться.

Ранее две семьи в Дагестане также заболели ботулизмом из-за домашних солений — помидоров и огурцов. В больницу поступили шесть человек, одна женщина — в тяжелом состоянии.