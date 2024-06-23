Число умерших россиян во время хаджа выросло

Посольство в Джидде: семь паломников из России умерли во время хаджа

Количество умерших во время хаджа в Саудовской Аравии россиян выросло до семи. Об этом заявил в комментарии ТАСС представитель Генерального консульства России в Джидде.

Он уточнил, что речь идет о пяти женщинах и двух мужчинах, которые отправились паломниками в Мекку.

По данным агентства France-Presse, общее число погибших во время Хаджа превысило тысячу человек. Причиной стала сильная жара. Температура воздуха в регионе приблизилась к показателю в +52 градуса.

Большая часть погибших приехали из Египта, Иордании, Индонезии, Ирана, Сенегала, Туниса, Ирака и Сирии. Часть из них не имела официальной регистрации паломников.

Власти Египта пообещали лишить лицензии туристические фирмы, которые причастны к отправке незарегистрированных паломников в Мекку.