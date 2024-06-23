В Египте 16 туркомпаний лишат лицензии из-за погибших на хадже

В Египте 16 туристических компаний лишат лицензии после гибели людей на жаре во время хаджа в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба кабмина африканского государства.

Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули уведомил прокуратуру по расследованиям деятельности туркомпаний за незаконное содействие поездками паломников в Мекку.

В документе указали, что число жертв незарегистрированных паломников из Египта выросло из-за того, что туркомпании организовали программы паломничества по визам для личного посещения. Они не позволяют владельцам въезжать в Мекку.

Из-за жары и давки во время хаджа в Саудовской Аравии погибли более тысячи человек. Из них половина не были зарегистрированы как паломники. Большинство умерших — граждане Египта.