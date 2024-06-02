Число смертей в ДТП с животными выросло в России

РИА «Новости»: в России выросла смертность водителей в ДТП с животными

В России за последнее время выросла смертность водителей в ДТП с участием животных. При этом страдают не только люди, но и звери, сообщило РИА «Новости».

Пострадавшим в ДТП животным практически невозможно помочь. Москвичка Ирина недавно стала свидетельницей аварии с участием лося. Животное выскочило на шоссе и угодило под колеса большегруза.

Очевидцы вызвали профильные службы — специалисты расстелили сетку и уложили в нее пострадавшего зверя. Однако примерно через час лось скончался.

В 2023 году наезд на зверей оказался в списке ДТП с наибольшей тяжестью последствий. За год смертность от столкновений с животными выросла в России на 13,6% — в 734 авариях погибли 92 человека.

На прошлой неделе экстренные службы столицы приняли несколько звонков с сообщениями о лосе, который забрел в черту города. Молодое животное бродило по улицам и купалось в Кошачьем пруду.