Число пострадавших в результате ЧП в Пермском политехе выросло до четырех

Число пострадавших в результате происшествия в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) выросло до четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, написал «Интерфакс» . Ранее вуз сообщал о трех пострадавших.

По предварительной информации ПНИПУ, на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании при испытаниях изделия разрушилось колесо турбины. Фрагменты колеса пробили защитные конструкции. Погибли два человека — мужчина, руководитель предприятия-изготовителя образца (не сотрудник ПНИПУ), и его восьмилетняя дочь. В вузе отметили, что нахождение ребенка на объекте являлось нарушением техники безопасности.

Ректор ПНИПУ Антон Петроченков выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Следствие возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По версии следствия, в лаборатории университета произошла разгерметизация гидродинамического стенда.