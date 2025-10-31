Число пострадавших в ДТП с трамваем в Туле выросло до 25

Число пострадавших при столкновении трамвая с маршрутками и легковыми автомобилями в Туле увеличилось до 25. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе правительства региона.

Авария произошла утром 31 октября на Пролетарском мосту. По предварительным данным, трамвай сошел с рельс и столкнулся с двумя маршрутными такси и двумя легковыми автомобилями. В результате погибли четыре человека, 21 пострадавший доставлен в больницы. Детей среди погибших и раненых нет.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек.

Власти Тульской области сообщили, что состояние всех пострадавших находится на контроле регионального минздрава.

Пассажир трамвая, столкнувшегося с двумя маршрутками на Пролетарской улице в Туле, ранее рассказал подробности ДТП в беседе с 360.ru.