Число пострадавших в ДТП с поездом и грузовиком под Ярославлем выросло до 11

Уголовное дело возбудили после столкновения автомобиля КамАЗ с электричкой в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России. В результате ДТП пострадали 11 человек.

В ведомстве сообщили, что 15 марта на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 308-м километре перегона Ваулово — Чебоково, грузовик столкнулся с электропоездом.

«В результате происшествия водитель автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирован, также различные травмы получили несколько пассажиров поезда», — уточнили в СК.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили о проведении проверки. По ее данным, водитель грузовика выехал на переезд на запрещающий сигнал. В результате аварии сошли две колесные пары вагона.

В результате ДТП пострадали 11 человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ранее в Ярославской области грузовик Sitrak с полуприцепом врезался в пассажирский поезд, пострадали семь человек.