Число пострадавших в ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти выросло до 16

В ДТП с автобусом и поездом в Ленинградской области пострадали 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
«В результате столкновения автобуса с грузовым составом на переезде Инема в Лодейнопольском районе один человек погиб, 16 пассажиров пострадали», — заявили власти.
По данным администрации, семь человек находятся в тяжелом состоянии. Скорая помощь транспортирует пострадавших в Лодейнопольское и Волховское медучреждения. Вертолеты перевозят раненых в Ленинградскую областную клиническую больницу.
Туристический автобус столкнулся с поездом утром 4 августа. Изначально сообщалось о 10 пострадавших. Всего в автобусе находились 37 человек.
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