Число пострадавших в ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти выросло до 16

В ДТП с автобусом и поездом в Ленинградской области пострадали 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«В результате столкновения автобуса с грузовым составом на переезде Инема в Лодейнопольском районе один человек погиб, 16 пассажиров пострадали», — заявили власти.

По данным администрации, семь человек находятся в тяжелом состоянии. Скорая помощь транспортирует пострадавших в Лодейнопольское и Волховское медучреждения. Вертолеты перевозят раненых в Ленинградскую областную клиническую больницу.

Туристический автобус столкнулся с поездом утром 4 августа. Изначально сообщалось о 10 пострадавших. Всего в автобусе находились 37 человек.