Число пострадавших при взрыве во Владикавказе возросло до 14

Число пострадавших при взрыве в центре Владикавказа возросло до 14, троих госпитализировали. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Среди отправленных в больницу — ребенок. На месте происшествия работает оперативный штаб. Состояние четырех пострадавших оценивают как крайне тяжелое.

В республиканском управлении МЧС сообщили, что продолжают тушить пожар. Площадь возгорания — 750 квадратных метров. На месте работают 63 спасателя и 18 единиц техники.

Взрыв прогремел на складе в центре города. Местные жители рассказали, что детонация пиротехники по звукам напоминала перестрелку. При этом они отметили, что пожарные быстро приехали на место происшествия и начали работу.