Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Севастополе выросло до восьми

Развожаев: при взрыве на улице Корчагина ранено восемь человек

Количество пострадавших при взрыве в жилом доме на улице Корчагина в Севастополе увеличилось до восьми. Уточненные данные привел губернатор города Михаил Развожаев .

Ранее власти сообщали о четырех пострадавших, однако, по последней информации, медицинская помощь понадобилась уже восьми людям. Всем им врачи окажут необходимую помощь.

Данные о погибших остались прежними: взрыв унес жизни двоих жителей Севастополя. Губернатор выразил соболезнования их родным и близким.

На месте продолжили работу экстренные службы. По словам Развожаева, к ликвидации последствий привлекли 179 человек и 51 единицу техники. С пострадавшими и эвакуированными жителями домов работают психологи МЧС.

Взрыв произошел в доме № 14 на улице Павла Корчагина, при этом ударная волна повредила соседний дом № 20. После происшествия жителей обоих домов разместили в пункте временного размещения в ближайшей школе. Для тех, чьи квартиры стали непригодны для проживания, подготовили места в пансионате.