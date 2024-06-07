Число пострадавших при взрыве в Армении достигло семи

Минздрав Армении сообщил о семи пострадавших при взрыве на заправке

Число госпитализированных в результате взрыва на газозаправочной станции близ города Абовян выросло до семи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Армении.

«В результате взрыва на дороге Ереван — Севан госпитализировали семь человек. <…> Двое пострадавших находятся в реанимации, их состояние крайне тяжелое», — указали в сообщении.

Состояние четырех пострадавших оценивается как стабильное. Еще одного человека выписали из больницы. Число боевых расчетов, принимающих участие в тушении пожара, составило 30.

В четверг вечером взрыв произошел на газозаправочной станции в районе города Абовян, после этого вспыхнул сильный пожар. Сейчас на месте взрыва работают оперативные службы. Также сообщалось о пяти пострадавших при взрыве.